Московские власти обсуждают возможное ужесточение мер против коронавируса.

По сведениям РБК, это может коснуться уязвимых групп населения, в частности пенсионеров — им может быть рекомендовано соблюдать домашний режим. В мэрии также не исключают введение ограничений, связанных с режимом удаленной работы, соответствующие рекомендации дадут работодателям. Уже сейчас столичные власти рекомендовали руководителям ряда компаний, в т.ч. Сбербанка, «Яндекса» и «Ростеха» вернуть часть сотрудников на удаленный режим работы. При этом источник ИФ уточняет, что речи о возвращении пропускной системы в городе пока не идет.