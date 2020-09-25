Московские власти обсуждают возможное ужесточение мер против коронавируса.

По сведениям РБК, это может коснуться уязвимых групп населения, в частности пенсионеров — им может быть рекомендовано соблюдать домашний режим. В мэрии также не исключают введение ограничений, связанных с режимом удаленной работы, соответствующие рекомендации дадут работодателям. Уже сейчас столичные власти рекомендовали руководителям ряда компаний, в т.ч. Сбербанка, «Яндекса» и «Ростеха» вернуть часть сотрудников на удаленный режим работы. При этом источник ИФ уточняет, что речи о возвращении пропускной системы в городе пока не идет.
2020-09-25T04:04:26+03:00
2020-09-25T04:04:31+03:00
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04:04, 25 сентября 2020
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