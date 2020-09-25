Вьетнамская полиция конфисковала на юге страны 320 тыс. бывших в употреблении презервативов.

Как передает BBC News, владелица склада, где нашли фальсификат, арестована. По сведениям Reuters, кондомы были отмыты, расправлены и упакованы по пачкам для дальнейшей продажи. Часть подделок, возможно, уже успела попасть на прилавки. Кто еще стоит за мошеннической схемой, неизвестно. Хозяйка склада рассказала, что заплатила за каждый килограмм использованных контрацептивов менее 50-ти центов.
2020-09-25T03:09:47+03:00
2020-09-25T03:09:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:09, 25 сентября 2020
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