Футболист «Милана» Златан Ибрагимович сдал положительный тест на коронавирус.

Об этом сам 38-летний нападающий сообщил у себя в Твиттере. Согласно сообщению клуба, игрок был незамедлительно помещен на домашний карантин. Все остальные члены команды и сотрудники клуба сдали отрицательный результат.
2020-09-25T03:08:40+03:00
2020-09-25T03:08:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2714585-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:08, 25 сентября 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
О ядах и рыцарях плаща и кинжала Полковники и генералы выйдут на почётные пенсии, и сидя где-нибудь под Баден-Баденом, отставные рыцари плаща и кинжала поделятся с нами историями как с чистыми от «новичка» или полония руками, с соблюдением социальной дистанции, травили врагов корпорации и отечества…