Более 120 человек по всему миру задержаны за продажу контрафактных лекарств в интернете.

Об этом ТАСС сообщил начальник Нацбюро Интерпола МВД России генерал майор полиции Александр Прокопчук. По его словам, среди конфискованных препаратов были и противовирусные. Генерал также рассказал, что операция под названием «Пангея проводилась в марте на территории 90 стран одновременно. Из незаконного оборота изъяты контрафактные лекарства на сумму свыше 14 млн долларов. В России были проверены более 4 тыс. подозрительных сайтов и страниц в соцсетях, возбуждено 87 уголовных дел, задержано 34 человека.
2020-09-25T03:07:35+03:00
2020-09-25T03:07:39+03:00
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03:07, 25 сентября 2020
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