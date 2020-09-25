Более 120 человек по всему миру задержаны за продажу контрафактных лекарств в интернете.

Об этом ТАСС сообщил начальник Нацбюро Интерпола МВД России генерал майор полиции Александр Прокопчук. По его словам, среди конфискованных препаратов были и противовирусные. Генерал также рассказал, что операция под названием «Пангея проводилась в марте на территории 90 стран одновременно. Из незаконного оборота изъяты контрафактные лекарства на сумму свыше 14 млн долларов. В России были проверены более 4 тыс. подозрительных сайтов и страниц в соцсетях, возбуждено 87 уголовных дел, задержано 34 человека.