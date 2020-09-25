Дональд Трамп пообещал распространить вакцины от коронавируса в течение суток после их одобрения.

Выступая перед своими сторонниками в Северной Каролине, президент утверждал, что с апреля смертность в США от последствий коронавируса снизилась на 85%, в то время, как в Европе, по его словам, наблюдается рост почти на 50%. Трамп заверил, что его администрация разработает четыре вакцины и распространит их до конца года.
2020-09-25T03:06:35+03:00
2020-09-25T03:06:39+03:00
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03:06, 25 сентября 2020
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