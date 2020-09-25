В Москве впервые с июня выявили более 1 тыс. заразившихся коронавирусом.

В столичном оперштабе призвали москвичей сократить количество контактов и носить маски в транспорте.

За последнюю неделю ежедневное число госпитализаций в Москве выросло примерно на треть. Из-за нарушения предписаний по борьбе с инфекцией в столице закрыли 43 магазина, в том числе сетей «Перекресток» и «Магнолия». Сергей Собянин попросил крупнейшие компании вернуть часть работников на удаленный режим. А в Санкт-Петербурге у больниц, в частности, у Покровской, опять появились очереди из машин скорой помощи.