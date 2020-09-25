В ответ на отравление Навального сенаторы США от обеих партий разработали проект антироссийских санкций.

Они нацелены на российских официальных лиц", которые, как полагают в Вашингтоне, могут иметь отношение к случаям «нарушения международного права», в т.ч. недавнему отравлению российского оппозиционного политика. Имена и должности тех, против которых могут ввести рестрикции, не уточняются. Среди возможных ограничительных мер упоминаются «заморозка активов» и отказ в выдаче виз. Законодатели также запрашивают у администрации США отчет о финансовых делах президента России Владимира Путина и его «ближайшего окружения».