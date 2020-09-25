Власти Москвы рассматривают возможность возвращения карантина для пожилых и лиц с хроническими заболеваниями.

Как передает ИФ, это связано с ростом заражений коронавирусом. При этом источник агентства подчеркнул, что в столице возвращение к пропускной системе пока не планируется. Источник РИА Новости в то же время сообщил, что жителям Москвы старше 65 лет с 1 октября рекомендуют перейти на удаленную работу и отказаться от общественного транспорта. По сведениям РБК, окончательное решение по конкретным ограничительным мерам пока не принято.