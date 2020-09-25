Влиятельный итальянский кардинал Джованни Анджело Беччу подал в отставку.

В Ватикане он занимал должность префекта Конгрегации прославления святых. Он также отрекся от прав, связанных с кардинальским саном. Служба печати Святого престола сообщает, что Папа Франциск отставку принял, но не уточняет, с чем она связана. Наблюдатели в связи с этим напоминают о внутреннем расследовании в Ватикане крупной инвестиции в лондонскую недвижимость за счет средств от пожертвований.
2020-09-25T02:12:45+03:00
2020-09-25T02:12:49+03:00
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02:12, 25 сентября 2020
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