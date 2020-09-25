ФБ удалил еще три группы аккаунтов, которые, как утверждают в компании, управлялись из России.

По версии ФБ, деятельность этих аккаунтов была направлена на Турцию, Японию, Армению, Грузию, Белоруссию и Молдавию, а также отчасти на США и Великобританию. По утверждению руководства соцсети, с помощью этих страниц распространялись «ложные данные» о ситуации в этих странах.
2020-09-25T02:09:01+03:00
2020-09-25T02:09:05+03:00
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02:09, 25 сентября 2020
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