Экс-министр Михаил Абызов, находясь на госслужбе, владел пятью кипрскими и 70-тью эстонскими компаниями.

Об этом, как передает ТАСС, прокурор рассказал в Гагаринском суде Москвы. По его словам, следствием также установлено, что в 2018 году Абызов принял личное участие в продаже акций «Сибирской энергетической компании». Мосгорсуд продлил арест экс-министра по вопросам Открытого правительства до 25 декабря. Ему и другим фигурантам дела предъявлены окончательные обвинения в создании преступного сообщества, мошенничестве, отмывании средств, коммерческом подкупе и незаконной предпринимательской деятельности.
2020-09-25T02:06:19+03:00
2020-09-25T02:06:24+03:00
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02:06, 25 сентября 2020
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