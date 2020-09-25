С сегодняшнего дня в Израиле ужесточаются ограничения по коронавирусу.

Местные СМИ называют принимаемые меры «герметичным» карантином. Он будет действовать две недели, затем будет решен вопрос о его отмене или продлении. Работать смогут только продуктовые магазины и заведения, торгующие товарами первой необходимости. Деятельность «на всех рабочих местах, кроме жизненно необходимых» будет прекращена. До начала первой декады октября всем жителям страны запрещено отходить от дома более чем на один километр. Молитвы и демонстрации разрешены только на открытых площадках с участием до 20 человек и также в радиусе одного километра от дома.
2020-09-25T01:10:28+03:00
2020-09-25T01:10:32+03:00
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01:10, 25 сентября 2020
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