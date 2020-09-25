Светлана Тихановская призвала ЕС ввести санкции против белорусских официальных лиц.

В интервью французскому изданию «Фигаро» одна из лидеров белорусской оппозиции сказала, что Европа должна действовать смелее на этом направлении. По мнению экс-кандидата в президенты Белоруссии, санкции должны быть введены персонально против Александра Лукашенко, «чтобы он понял, что Европа не оставит его преступления безнаказанными».