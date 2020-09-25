Светлана Тихановская призвала ЕС ввести санкции против белорусских официальных лиц.

В интервью французскому изданию «Фигаро» одна из лидеров белорусской оппозиции сказала, что Европа должна действовать смелее на этом направлении. По мнению экс-кандидата в президенты Белоруссии, санкции должны быть введены персонально против Александра Лукашенко, «чтобы он понял, что Европа не оставит его преступления безнаказанными».
2020-09-25T01:09:29+03:00
2020-09-25T01:09:32+03:00
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01:09, 25 сентября 2020
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