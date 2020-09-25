Адвокат члена президиума КС Марии Колесниковой Людмила Казак задержана в Минске.

Как сообщили ТАСС в минской милиции, юристу вменяют административное правонарушение, какое именно, не уточняется. Людмила Казак перестала выходить на связь накануне днем. Как передает интернет издание Tut.by, Муж Казак даже собирался подавать заявление о похищении человека. Сама Колесникова с начала сентября находится в СИЗО по обвинению в призывах к действиям, угрожающим нацбезопасности Белоруссии.