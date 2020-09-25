Французские власти начали расследование утечки в СМИ разговора Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным.

Представитель французского МИДа назвал утечку «недопустимой». Издание Le Monde ранее писало, что Путин в телефонной беседе с Макроном предположил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог сам принять яд из семейства «Новичок». В России уголовного дела в связи с отравлением Навального так и не возбуждено.
2020-09-25T01:06:22+03:00
2020-09-25T01:06:26+03:00
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01:06, 25 сентября 2020
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О ядах и рыцарях плаща и кинжала Полковники и генералы выйдут на почётные пенсии, и сидя где-нибудь под Баден-Баденом, отставные рыцари плаща и кинжала поделятся с нами историями как с чистыми от «новичка» или полония руками, с соблюдением социальной дистанции, травили врагов корпорации и отечества…