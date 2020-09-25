Французские власти начали расследование утечки в СМИ разговора Эммануэля Макрона с Владимиром Путиным.

Представитель французского МИДа назвал утечку «недопустимой». Издание Le Monde ранее писало, что Путин в телефонной беседе с Макроном предположил, что российский оппозиционер Алексей Навальный мог сам принять яд из семейства «Новичок». В России уголовного дела в связи с отравлением Навального так и не возбуждено.