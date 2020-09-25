Российский политик Алексей Навальный останется в Германии до окончания курса реабилитации.

Об этом в эфире YouTube-каналf «Навальный LIVE» заявила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. По ее словам, процесс восстановления политика займет еще много времени.
2020-09-25T01:05:14+03:00
2020-09-25T01:05:18+03:00
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01:05, 25 сентября 2020
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