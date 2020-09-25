Более пяти тысяч компаний в Москве получат от мэрии рекомендацию перевести сотрудников на удаленную работу.

По сведениям РБК, соответствующую просьбу Сергея Собянина уже получили Сбербанк, «Яндекс» и «Ростех». Мэр мотивирует такие рекомендации изменением динамики заболеваемости COVID-19. Торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» вернули большинство офисных сотрудников в Москве к удаленной работе еще с 22 сентября.
2020-09-25T01:04:19+03:00
2020-09-25T01:04:24+03:00
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01:04, 25 сентября 2020
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