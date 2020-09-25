Олег Тиньков рассказал, что ему позвонил Герман Греф и попросил удалить из поста шутку про премьер-министра

Основатель Тинькофф-банка рассказал, что ему позвонил глава Сбербанка Герман Греф и попросил удалить из поста шутку про премьер-министра.

Сегодня утром Тиньков в своем инстаграме назвал Грефа «талантливым банкиром», которого «нужно, конечно, делать премьер-министром». Позже в обновленной версии своего поста Тиньков написал, что «ни в коем случае не хотел обидеть Михаила Мишустина». Он назвал главу правительства «супер-крутым», отметив, что лично с ним знаком и пожелал ему здоровья после ковида. Свою шутку банкир назвал «плохой», пообещав придумать Грефу другую должность.