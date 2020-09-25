Слушания по экстрадиции бизнесмена Олега Тинькова в США пройдут в суде Лондона

Американские власти подозревают россиянина в налоговых преступлениях.

Самого Тинькова на слушаниях в Вестминстерском суде британской столицы не будет. Они будут носить технический характер. Стороны определят дальнейший порядок рассмотрения дела. Выдачи предпринимателя США добиваются из-за претензий со стороны Службы внутренних доходов. Налоговики считают, что 7 лет назад Тиньков существенно занизил свои доходы, когда выходил из американского гражданства. На тот момент, по оценкам профильных ведомств, его активы оценивались в один миллиард долларов.

Олег Тиньков ждет исхода процесса в Лондоне, на свободе, ради чего заплатил 20 миллионов фунтов залога.

С весны россиянин борется с лейкемией, а недавно перенес операцию по пересадке костного мозга. Как отмечает издание Legal.Report именно тяжелый диагноз бизнесмена может послужить основанием для отказа в экстрадиции.

Слушания в Лондоне пройдут на фоне готовящейся сделки по покупке «Яндексом» банка «Тинькофф», Сумма сделки – более пяти миллиардов долларов.