По подсчетам Международной организации труда, доходы во всем мире упали с начала года примерно на 3,5 трлн долларов

По подсчетам Международной организации труда, доходы во всем мире упали с начала года примерно на 3,5 триллионов долларов, т.е. на 10% из-за пандемии коронавируса. Во втором квартале пересмотренная оценка глобальной потери рабочего времени составила 17% против предыдущей оценки в 14%. В третьем — потери упали до 12%, в четвертом превысят 8,5%.

Эти цифры не учитывают финансовую поддержку, предоставляемую правительствами стран для компенсации сокращения рабочих мест во время пандемии. МОТ призвала удвоить усилия, чтобы победить вирус и действовать безотлагательно и масштабно, чтобы преодолеть его экономические, социальные и трудовые последствия.