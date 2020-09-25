Z Архив новостей новости
5 1 6 893
00:04, 25 сентября 2020

Израиль сегодня ужесточает введённые неделю назад карантинные меры из-за коронавируса

Новые ограничения местные СМИ приравнивают к режиму чрезвычайного положения.

В Израиле на две недели закроют всё, кроме продуктовых магазинов, аптек и жизненно важных предприятий. Число маршрутов общественного транспорта сократят, акции протеста и уличные молитвы можно будет проводить только при условии размещения людей не дальше километра от места жительства, индивидуальные занятия спортом разрешены на таком же расстоянии от дома. Решение ужесточить карантин принял Беньямин Нетаньяху.

Премьер отметил, что заболеваемость коронавирусом в Израиле растет, все больше тяжелых больных и умерших. В стране согласно данным Университета Джонса Хопкинса выявлено больше двухсот тысяч заражённых, скончались более 1300 человек. Карантин может серьёзно ударить по экономике Израиля, обеспокоены эксперты. По оценке министерства финансов страна понесёт убыток в десятки миллиардов шекелей, если ограничительные меры затянутся.

Правительство Израиля допускает, что может продлить карантин в случае ухудшения ситуации с коронавирусом и наоборот смягчить ограничения, если он пойдет на спад.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Еврейский секрет надежды Главное вы знаете: этот дурной год сегодня кончится. Необязательно быть евреем, чтобы этим воспользоваться…

5 216 6 19311 18.09
Голосование
5 51 6 5676 22.09
Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

У организаторов «Умного голосования» нет морально-этических ограничений Удивлён агрессивной репликой Леонида Волкова в мой адрес и предполагаю, что такая атака показывает, что гражданская реакция на беспорядочные рекомендации «умного голосования» попала в цель…

5 366 6 42808 19.09
Новости

На квартиру Алексея Навального в московском районе Марьино наложен арест Точнее, на его долю в этой квартире — а ему принадлежит половина…

5 43 6 5173
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Репрессии вместо дипломатии Потерпев предсказуемое фиаско на дипломатическом фронте, Вашингтон вернулся к более привычному для него языку ультиматумов и санкций. Понятно, что эффект от этого будет прежним – то есть: никаким…

5 80 6 9866 22.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Это гибридная война против России Фальсификация версии отравления Навального Новичком разваливается на глазах. Ее сторонники рисуют фантастическую картину, где все противоречит здравому смыслу…

5 367 6 47218 18.09
Блоги

Михаил Бобрышев специалист по международным грузоперевозкам, член Американо-Российской Торгово-Промышленной палаты

О ядах и рыцарях плаща и кинжала Полковники и генералы выйдут на почётные пенсии, и сидя где-нибудь под Баден-Баденом, отставные рыцари плаща и кинжала поделятся с нами историями как с чистыми от «новичка» или полония руками, с соблюдением социальной дистанции, травили врагов корпорации и отечества…

5 47 6 6245 24.09
Новости

Путина выдвинули на Нобелевскую премию мира Российский писатель Сергей Комков сообщил, что направил заявку на номинацию Путина на Нобелевскую премию мира в 2021 г в Осло 10 сентября…

5 189 6 26389
Интервью Персонально ваш

Александр Горный гость: Александр Горный блогер

Абсолютно ничего не было сделано, никаких социальных дистанций, никаких этих знаков, что ребята, сохраняйте… берегитесь. Крым сейчас всё лето прожил в этом адском режиме коронавирусного туризма…

5 41 6 6238 24.09
#слушать 49:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Мария Колесникова: Свобода стоит того, чтобы за неё бороться Я счастлива быць беларускай. Вы невероятные! Я ни о чём не жалею и поступила бы также…

5 218 6 33453 20.09
Блоги

Алексей Навальный выписан из стационара клиники Charite Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что неотложное лечение можно было прекратить…

5 132 6 20276 23.09
Новости

Горбачёв поддержал протестующих в Белоруссии Первый президент СССР заявил изданию «Подъём», что внимательно следит за ситуацией в Беларуси и отметил, что людям «ещё надо потрудиться»...

5 44 6 6855
Новости

Россия потребовала от Германии передать данные по Алексею Навальному в течение 10 дней Соответствующую ноту направило немецким коллегам российское постпредство при Организации по запрещению химического оружия…

5 47 6 7739
Новости

Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального Это связано с иском компании «Московский школьник»...

5 61 6 10176
Блоги

Сергей Марков политолог

Путин и Запад Редакция резко антироссийского и антипутинского и очень влиятельного издания, выражающего интересы европейского политического класса, точно в то же время выступления Путина публикует слив разговора Путина и Макрона о Навальном…

5 69 6 12571 23.09
Новости

Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального Об этом сообщила в твиттере его пресс-секретарь Кира Ярмыш…

5 36 6 6592

Популярное за неделю

Новости

Растет число стран, которые отказываются признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии Евросоюз после вчерашней церемонии вступления в должность обвиняют Лукашенко в углублении политического кризиса…

5 29 6 103765
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

В Белоруссии есть куча государственных предприятий, есть газовая труба, заводы, тот же «Беларуськалий». А в России есть голодные Ротенберги и прочие. Я думаю, что будет в итоге большая приватизация Белоруссии в пользу путинских друзей…

5 79 6 95856 19.09
#слушать 49:52 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
5 53 6 5542 22.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Наповал №14. Лукашенко, помада Баскова и зашквар Киркорова Наповал №14. Лукашенко, помада Баскова и зашквар Киркорова Трудно сказать, кто орал больше — российские эстрадники или сотни женщин, избиваемых и прессуемых в автозаке, но одни орали от боли, а русские эстрадники громко орали от жадности…

5 99 6 154323 20.09
8читать ;смотреть
Блоги

Вадим Радионов журналист латвийской радиостанции BALTKOM

+ Красулина рассказала, чем угрожали Светлане Тихановской в кабинете Ермошиной Красулина рассказала, чем угрожали Светлане Тихановской в кабинете Ермошиной Пресс-секретарь Светлана Тихановской поделилась тем, когда Тихановская планирует вернуться в Беларусь, кто из европейских лидеров ее поддерживает, о чем Тихановская и главы МИД будут говорить сегодня в Брюсселе…

5 22 6 120911 22.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8759359
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4644868

Сегодня в эфире