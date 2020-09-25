Московские власти рекомендуют предприятиям перевести сотрудников на удалённый режим работы

Некоторые уже начали это делать.

Мэрия обращает внимание на то, что в городе «изменилась динамика» заболеваемости коронавирусом и наступил осенне-зимний сезон острых респираторных инфекций. В связи с этим чиновники советуют крупным предприятиям отправить своих сотрудников работать из дома, если это не повредит рабочим процессам или интересам потребителей.

В итоге, «Сбербанк» решил перевести на удалённый режим до половины работников столичных отделений, а компания X5 Retail Group оставит в офисах только десятую часть работников. Еще агентство ТАСС сообщает, что планы перехода на «удалёнку» также обсуждали в Министерстве энергетики и в банке ВТБ. Их задействуют, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.

Вчера оперативный штаб Москвы объявил о том, что заболеваемость по городу вернулась на уровень конца июня. За день в столице выявили более тысячи новых случаев коронавируса.

Также источники агентства «Интерфакс» утверждали, что чиновники обсуждают идею возвращения режима изоляции для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями.