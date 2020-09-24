Двух московских полицейских заподозрили в передаче посторонним данные с камер распознавания лиц

На них заведены уголовные дела по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и нарушении неприкосновенности частной жизни, сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на постановление СК. Фигурантами стали оперативник УВД Северо-Восточного округа Москвы Дмитрий Шершнев и сотрудник патрульно-постовой службы Бутырского района Константин Иванов. Одной из предполагаемых жертв преступления стала волонтер «Роскомсвободы» Анна Кузнецова, которая в сентябре через суд потребовала запретить уличную систему распознавания лиц. Она нашла в интернете человека, торгующего данными, и анонимно попросила «пробить» информацию о себе. Купить информацию о своих перемещениях ей удалось за 16 тысяч рублей.

