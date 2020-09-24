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23:03, 24 сентября 2020

Московский штаб Навального выпустил расследование, согласно которому дом певца Киркорова построен с нарушением закона

Москвский штаб Алексея Навального выпустил новое расследование, согласно которому дом певца Филиппа Киркорова построен с нарушением закона. Координатор штаба Олег Степанов рассказал «Эху Москвы», что подал жалобы в Росприроднадзор и прокуратуру. Он объяснил, что поводом для расследования стала песня в поддержку Александра Лукашенко «Любимую не отдают», в записи которой участвовал Киркоров.

Тем временем адвокат певца Александр Добровинский сказал интернет-изданию «МБХ медиа», что никаких нарушений при строительстве дома нет. Но Киркоров не собирается подавать на штаб Навального в суд.



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