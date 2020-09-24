Французские власти проводят расследование в связи с публикацией данных о разговоре Макрона с Путиным

Французские власти проводят расследование в связи с публикацией в СМИ данных о телефонном разговоре президента страны Эмманюэля Макрона с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщил представитель МИД Франции, отметив, что «любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима». По этой причине, по его словам, ведомство воздерживается от комментариев.

Дипломат подчеркнул, что диалог, который глава республики пожелал установить с Россией, направлен на решение всех вопросов, в том числе тех, которые касаются безопасности. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя публикацию во французской газете «Монд», сказал, что в Кремле не допускают мысли о том, что в Елисейском дворце могли «слить» СМИ содержание беседы двух лидеров в нарушение дипломатических норм.

Напомним, «Монд» написала со ссылкой на источники, что Путин в разговоре с Макроном в середине сентября, обсуждая ситуацию с Алексеем Навальным, предложил обратить внимание и на другие версии, в частности, ведущие в Латвию, где живет один из создателей «Новичка». Кроме того, он предположил, что оппозиционный политик мог сам принять яд, не уточнив, правда, зачем. Путин презрительно отозвался о Навальном, назвав его простым интернет-смутьяном, который, по его словам, уже симулировал недомогания в прошлом. Макрон в свою очередь сразу же отмел обе версии.