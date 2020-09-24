Новый замглавы администрации Ялты записал видеообращение в поддержку протестующих в Белоруссии

Новый замглавы администрации Ялты, экс-председатель Бобруйского городского совета депутатов записал видеообращение в поддержку протестующих. Михаил Загорцев призвал силовиков прекратить избиения и перейти на сторону народа. Михаил Загорцев также сказал, что белорусы не допустят силового вмешательства со стороны России.