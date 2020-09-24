Алексей Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации

Это может занять несколько недель, сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. По ее словам, политику уже намного лучше, но ему с трудом даются некоторые вещи: например, он не может бросать мячик левой рукой. «Это мелочи, но это довольно хорошо показывает, как действуют яды типа «Новичка». Они ломают рутинные бытовые процессы», — сказала Ярмыш, добавив, что оппозиционера пытались убить.

Накануне Навального выписали из берлинской клиники «Шарите», где он лечился после отравления. Следы яда обнаружили три независимые европейские лаборатории. Российские власти отрицают причастность к случившемуся. Уголовное дело до сих пор не возбуждено.