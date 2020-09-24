Болельщики футбольного клуба «Зенита» отменили праздник в честь дня рождения фанатского движения

В своём сообщении они отметили, что это связано с давлением силовиков.

Сообщение об отмене фестиваля на стадионе «Петровский» опубликовали на сайте болельщиков петербургской команды «Ландскрона.ру», а также в соцсетях. Именно в сообществах они отметили, что жестокое давление на них оказывают силовики. В частности, активные болельщики указывают на то, что пытались согласовать все возможные аспекты. Среди них проход — чтобы фанаты организованно двинулись на стадион колонной. Их оппоненты сравнили данную акцию с факельным шествием и запретили, равно как и использование пиротехники, так как файер — это символ нацизма. Также фото с баннером в память о погибших болельщиках силовики расценили как экстремизм и пообещали наказать за него арестами и даже делами. Уже на территории стадиона фанатам запретили распивать алкогольные напитки и пообещали, что всех у кого будет подозрение на опьянение будут оформлять. Как отмечают источники «Эха» знакомые с ситуацией, решить проблемы не смогли даже после вмешательства представителей «Газпрома». В клубе отметили, что мероприятие на стадионе «Петровский» отменили по независящим от них причинам.

Его собирались провести в субботу, 26-го сентября. В программе был футбольный матч болельщиков «Зенита» против легенд клуба, а также выступление музыкальных групп связанных с фанатским движением. Праздник планировали показать в прямом эфире на одном из городских телеканалов

Напомним, болельщики «Зенита» отметили 40-летие в понедельник. В частности, им разрешили провести перформанс в чаше «Газпром Арены».