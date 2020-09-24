На квартиру Алексея Навального в московском районе Марьино наложен арест

Точнее, на его долю в этой квартире — а ему принадлежит половина, сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. Это связано с иском компании «Московский школьник», принадлежащей Евгению Пригожину. Сообщается, что арест был наложен еще 27 августа, через неделю после отравления политика. Тогда же были арестованы и счета Навального.

Это очередная попытка близкого к Владимиру Путину человека показать свою лояльность властям. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Максим Шевченко. Максим Шевченко надеется, что найдется достаточное количество людей, готовых помочь Алексею Навальному с выплатой долга.