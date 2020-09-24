Столичные предприятия начали переводить своих сотрудников на удалённый режим работы

Это произошло после соответствующей рекомендации мэрии.

Крупные компании, имеющие офисы в столице, начинают постепенно объявлять о том, что их сотрудники теперь будут работать из дома. Например, о таких мерах рассказали в «Сбербанке», где намерены перевести на удалённый режим до пятидесяти процентов всей команды. До этого о таких планах рассказали в компании X5 Retail Group, которая владеет магазинами «Перекресток» и «Пятерочка». Её представитель отметил в интервью РБК, что в столичных офисах ритейлера останется не более 600 человек, что составляет около десятой части всех сотрудников.

Ранее столичная мэрия рекомендовала бизнесу по возможности оставить сотрудников дома из-за роста заболеваемости. Затем глава городской администрации Сергей Собянин сказал, что обстановка в Москве меняется в худшую сторону: «Помимо выявляемости, мы видим и серьёзный рост госпитализаций. Это уже совсем не шутки, это говорит о том, что ситуация усложняется. Нужно беречься, соблюдать требования врачей».

Столичный оперативный штаб сегодня утром объявил о том, что за день в Москве выявили более тысячи новых случаев коронавируса. В последний раз на таком уровне заболеваемость была в конце июня.

Как утверждают источники «Эха Москвы», в столичной мэрии сегодня обсуждали вопрос о дополнительных ограничениях для наиболее уязвимых категорий граждан. Окончательного решения пока нет.