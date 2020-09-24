Адвокатская палата Санкт-Петербурга решила не наказывать защитника журналиста Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене. Дисциплинарное производство против Ивана Павлова прекращено, пишет газета «Коммерсант». В начале августа ФСБ пожаловалась в Минюст на отказ адвоката дать подписку о неразглашении данных следствия. Павлов в свою очередь настаивал, что следователь и не пытался взять у него эту подписку. Квалификационная комиссия встала на сторону защитника.

