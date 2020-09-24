Белорусская оппозиция заявила, что инаугурация Лукашенко прекращает его полномочия в качестве главы государства

Белорусская оппозиция заявила, что инаугурация Александра Лукашенко прекращает его полномочия в качестве главы государства. На сайте Координационного совета отмечается, что по закону полномочия президента начинаются при вступлении в должность и прекращаются с момента принесения присяги вновь избранным главой государства. Совет призвал власть к переговорам для преодоления кризиса в стране.

