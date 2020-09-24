Координатор штаба Навального подал жалобу с требованием снести дом Киркорова из-за перекрытого берега реки

Штаб Навального в Москве выпустил новое расследование, согласно которому дом певца Филиппа Киркорова построен с нарушением закона. Координатор штаба Олег Степанов рассказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что подал жалобы в Росприроднадзор и прокуратуру.

Координатор штаба Степанов сообщил, что дом Киркорова в Подмосковье построен с нарушением законов РФ (Водный кодекс России) и перекрывает доступ к Москва-реке.

«Дом Киркорова в Подмосковье занимает территорию, которую не должен занимать. Его участок расположен на береговой линии, и по законам РФ береговая не может быть собственностью частного лица. Это незаконно, наверное, это можно назвать самозахватом. Я подал жалобу в Росприроднадзор с требованием вынести предписание владельцу, чтобы он снес эти постройки. И если он это предписание не выполнит, то дальше снос будет происходить уже помимо воли владельца», — сказал он.

О.Степанов объяснил, что поводом для расследования стала песня в поддержку Александра Лукашенко «Любимую не отдают», в записи которой участвовал Киркоров.

При этом адвокат певца Александр Добровинский заявил, что Киркоров не собирает подавать на штаб Навального в суд. По словам адвоката, никаких нарушений при строительстве дома нет.