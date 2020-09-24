Адвокат члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак задержана в Минске. Она находится в одном из территориальных РУВД. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУВД белорусской столицы. В качестве причины там указали административном правонарушение, не уточнив какое.

Ранее адвокат Виктор Мацкевич сообщил, что Казак сегодня днем перестала выходить на связь. Сама Колесникова арестована по обвинению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики и ее

суверенитету.