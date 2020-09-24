В разных районах Минска люди выстроились в цепи солидарности, протестуя против Александра Лукашенко

Их начала разгонять милиция, сообщает сетевое издание Onliner. На видеозаписи, снятой на севере белорусской столицы, видно, что люди держат в руках бело-красно-белые флаги, а проезжающие машины приветственно им сигналят.

Возле так называемого «пыточного» изолятора в Минске на улице Окрестина образовались очереди. В них стоят родственники задержанных накануне на акциях протеста против инаугурации Александра Лукашенко, сообщает интернет-издание Tut.by. Родные задержанных несут им передачи. На фотографиях видны коробки с книгами, журналами, зубной пастой, сушками и печеньем.

На вчерашних акциях по всей Белоруссии были задержаны свыше 360 человек, из них более 250 — в Минске. Для разгона митингующих применяли водометы, некоторые демонстранты были ранены.

