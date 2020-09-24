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21:02, 24 сентября 2020

Жители поселения в Костромской области выбрали уборщицу главой местной администрации

Она призналась, что изначально была подставным кандидатом.

35-тилетняя Марина Удгодская победила на выборах главы Повалихинского сельского поселения. Она набрала 87 голосов против 48 у действующего руководителя администрации Николая Локтева. Они вдвоём были единственными кандидатами на эту должность.

В интервью интернет-изданию «Подъём» Удгодская рассказала, что даже не знает, что входит в её новые обязанности. Она объяснила это тем, что выдвигалась на выборы «не сама». По словам народной избранницы, её об этом попросил экс-глава администрации Локтев, а она просто хотела помочь. Удгодская добавила, что собирается сложить полномочия, поскольку не готова к такой ответственности и работе с документами.
В свою очередь телеканал «360» сообщает, что Удгодская уже написала заявление об уходе с должности уборщицы в сельской администрации. Возглавить это муниципальное образование она должна будет с 1-ого октября.

Телеканал 360 уточняет, что и Удгодская, и Локтев состоят в «Единой России». При этом, газета «Аргументы и факты» ранее писала, что бывшая уборщица выдвигалась на выборы от Партии пенсионеров за социальную справедливость.



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