Ежедневное число госпитализированных с коронавирусом в Москве увеличилось за неделю примерно на 30%

Каждый день растет заболеваемость. Так, сегодня в столице впервые за три месяца выявлено больше тысячи зараженных за сутки, сообщили в оперативном штабе. Власти призвали москвичей ограничить социальные контакты и бережно относиться к пожилым родственникам. Кроме того, более 5 тысяч московских компаний получат письма от столичных властей с рекомендацией перевести сотрудников на удаленную работу в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщили в пресс-службе мэра.

В Сбербанке уже заявили, что в этой связи переводят до 50% команды на удаленку. Ееще 2 дня назад о возвращении на дистанционный режим работы большинства офисных сотрудников заявил владелец сетей «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель» компания X5 Retail Group.