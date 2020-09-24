Горбачёв поддержал протестующих в Белоруссии

«Молодцы белорусы», — сказал первый президент СССР интернет-изданию «Подъем». По его словам, он внимательно следит за ситуацией в республике. Политик выразил уверенность в том, что это так просто не пройдет и отметил, что людям «ещё надо потрудиться».
2020-09-24T20:34:47+03:00
2020-09-24T20:44:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:34, 24 сентября 2020
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