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20:34, 24 сентября 2020

Горбачёв поддержал протестующих в Белоруссии

«Молодцы белорусы», — сказал первый президент СССР интернет-изданию «Подъем». По его словам, он внимательно следит за ситуацией в республике. Политик выразил уверенность в том, что это так просто не пройдет и отметил, что людям «ещё надо потрудиться».



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