В Минске задержали адвоката члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмилу Казак. Она находится в одном из отделений милиции, сообщили в ГУВД, пояснив, что что она задержана за административное правонарушениие. Какое, не уточнили.

Ранее адвокат Виктор Мацкевич сообщил порталу tut.by, что Казак сегодня днем перестала выходить на связь. Он предположил, что это похищение, связанное с ее профессиональной деятельностью.

