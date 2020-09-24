Россия потребовала от Германии передать данные по Алексею Навальному в течение 10 дней

Соответствующую ноту направило немецким коллегам российское постпредство при Организации по запрещению химического оружия. Российская Генпрокуратура с конца августа пытается добиться от Берлина информации о результатах обследования политика.

Министр иностранных дел Сергей Лавров утверждает, что ни Германия, ни ОЗХО так и не ответили на запрос Москвы. До сих пор также не получен ответ на обращение о консульском доступе к оппозиционеру, добавил Лавров. По мнению Сергея Лаврова, строительство «Северного потока – 2» не может быть остановлено в качестве санкций, напротив, для Германии теперь завершение этого проекта является «делом чести».