Минфин предлагает ужесточить регулирование криптовалют в России

Ведомство разработало пакет законопроектов, который затруднит россиянам доступ к электронным деньгам. В частности, их хотят обязать декларировать такие операции и создание криптовалютных кошельков, пишет РБК. Инициатива предусматривает внесение поправок в Уголовный, Уголовно-процессуальный, Налоговый кодексы, а также Кодекс об административных правонарушениях и закон о противодействии отмыванию денег.

Авторы законопроекта указывают, что злоумышленники часто используют криптовалюты для уклонения от уплаты налогов, а также для легализации незаконно полученных доходов и финансирования незаконной деятельности. Эксперты, в свою очередь, предупреждают об опасности принятия предложенных правил.