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20:04, 24 сентября 2020

Защитник Марии Колесниковой Людмила Казак перестала выходить на связь

Защитник члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой Людмила Казак перестала выходить на связь. Об этом сообщил порталу tut.by адвокат Виктор Мацкевич.

По его словам, в 13.50 Казак рассталась со своей коллегой, с которой встречалась на улице Коммунистической. Торопилась на судебное заседание. Но суд не приехала. Машина, припаркованная на Коммунистической, закрыта. Супруг Казак подает заявление о похищении человека.

Мария Колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе. По версии властей, она пыталась прорваться через границу. В то же время ее соратники утверждают, что она порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации. Сейчас Колесникова, а также адвокаты Илья Салей и Максим Знак арестованы по обвинению в призывах к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики и ее суверенитету. Белорусские правозащитные организации признали их политзаключенными.



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