Более шестидесяти лет на троих получили участники нападения на машину ОМОНа

Ранее их оправдал суд присяжных. Повторное рассмотрение дела судом присяжных привело к реальным срокам для трёх петербуржцев. Как сообщает объединенная пресс-служба судов, Аркадий Нусимович и Геннадий Левинский получили по 22 года колонии строго режима каждый. Ещё один участник нападения на «чёрных инкассаторов» — Алексей Геворкян — получил 20 лет. Напомню, что трио осуждённых совершило преступление ещё в 2015-м году. Тогда они на севере Петербурга атаковали полицейскую машину: расстреляли её и подожгли. Как стало известно позднее, в ней сотрудники органов перевозили 24 миллиона рублей, которые нужно было доставить на одну из строек. Во время первого суда, присяжные оправдали нападавших. По их мнению вину подсудимых не доказали. Позже Верховный суд это решение отменил. Отмечу, что подсудимые свою вину также не признали.

Добавим, что для двух участников нападения прокурор просил пожизненные сроки.