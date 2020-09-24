«Интерфакс»: Московские власти рассматривают возможность повторно ввести карантин для пожилых

В Москве могут вновь ввести карантин для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями на фоне роста числа заражений коронавирусом. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией. Вместе с тем, он подчеркнул, что пока «закрывать» экономику, а также возвращаться к пропускному режиму в столице не планируется.

РИА Новости также передает со ссылкой на источник, что с 1 октября москвичам старше 65 лет рекомендуют «удаленку» и отказ от общественного трансорта.

Оперативный штаб Москвы сегодня сообщил, что в столице фиксируется рост заболеваемости коронавирусом, преодолена психологическая отметка в более чем тысячу выявленных случаев. Кроме того, по информации мэрии, за последнюю неделю ежедневное число госпитализированных в городе увеличилось примерно на 30%.

В пресс-службе мэра и правительства столицы сообщили, что всем крупным предприятиям разосланы рекомендации о переводе максимально возможного количества сотрудников на дистанционный режим работы. Это не касается школ и вузов. Там обучение остается в обычном очном режиме.

