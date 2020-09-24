Находящемуся под домашним арестом основателю инвестиционного фонда Baring Vostok Майклу Калви не позволили снять с ноги электронный браслет для проведения МРТ раковой опухоли. Из-за этого ее удаляли менее прогрессивным методом, и Калви пришлось проходить еще один курс лучевой терапии, сообщает Financial Times.

Ранее суд отказался смягчать условия домашнего ареста, несмотря на заявления бизнесмена о наличие у него злокачественной опухоли. Адвокаты подавали апелляционную жалобу и указывали, что суд нарушил принципы гуманности по отношению к Калви.