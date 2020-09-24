Литва призывает приостановить строительство газопровода «Северный поток — 2»

Сейм республики принял сегодня такую резолюцию из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа. В документе говорится, что отравление Навального показывает, что Москва не готова поменять «свое агрессивное и циничное отношение» к представителям оппозиции. В Вильнюсе отметили, что «Северный поток-2» не имеет экономической основы и является геополитическим проектом.
2020-09-24T19:31:39+03:00
2020-09-24T19:48:50+03:00
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19:31, 24 сентября 2020
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