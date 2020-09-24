Литва призывает приостановить строительство газопровода «Северный поток — 2»

Сейм республики принял сегодня такую резолюцию из-за ситуации с российским политиком Алексеем Навальным. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа. В документе говорится, что отравление Навального показывает, что Москва не готова поменять «свое агрессивное и циничное отношение» к представителям оппозиции. В Вильнюсе отметили, что «Северный поток-2» не имеет экономической основы и является геополитическим проектом.