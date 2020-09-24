ООН считает, что человечество провалило испытание пандемией коронавируса

Генсек организации Антониу Гутерриш привел статистику по ковиду — почти миллион погибших и 30 миллионов зараженных. По его мнению, мир не смог предотвратить этого из-за отказа человечества сотрудничать.
2020-09-24T19:31:06+03:00
2020-09-24T19:47:30+03:00
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19:31, 24 сентября 2020
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