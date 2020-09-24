Отец Марцинкевича (Тесака) при осмотре тела сына обнаружил следы пыток

Отец Максима Марцинкевича (по прозвищу «Тесак») при осмотре тела сына обнаружил следы пыток. Об этом рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» правозащитник Челябинска Оксана Труфанова.

«Со слов адвокатов из Челябинска и Москвы, отец Максима обнаружил при осмотре тела странные телесные повреждения непонятного характера, которые не появляются при патологоанатомическом обследовании: ушибы икр ног, на руках, на шее странгуляционная борозда не в том виде, в котором она доступна для независимого исследования, то есть зашито все тело небрежно. На некоторых пальцах ног не хватает ногтей, видимо они были вырваны». – рассказала О.Труфанова.

16 сентября в камере СИЗО N 3 ГУФСИН России по Челябинской области было обнаружено тело заключенного Марцинкевича и предсмертные записки.