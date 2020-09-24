Спортивный арбитражный суд оправдал российских биатлонисток Ольгу Вилухину и Яну Романову

Ранее они были отстранены по обвинениям в нарушении антидопинговых правил.

CAS удовлетворил апелляцию Ольги Вилухиной и Яны Романовой, которые оспаривали пожизненное отстранение от Олимпиад и аннулирование их результатов на Играх 2014-ого года в Сочи. Ранее они были лишены серебряных медалей.

При этом Романова сказала агентству РИА «Новости», что решение суда, хотя и было долгожданным, всё равно не принесло радости. Дел в том, что CAS не восстановил результаты биатлонистки Ольги Зайцевой, которая считалась лидером сборной. По словам Романовой, это постановление несправедливо: «Такое чувство, что во всей этой борьбе главной целью было лишение России всех сочинских медалей. Это дикое решение»

В свою очередь сама Ольга Зайцева объявила в интервью ТАСС, что намерена продолжать бороться за свое честное имя. Она назвала заключение CAS политическим.

Обвинения в адрес российских биатлонисток были основаны в том числе на показаниях бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, который сейчас скрывается в США. Оправданные сегодня спортсменки намерены продолжить с ним судиться.