Организаторы концерта в поддержку белорусской оппозиции завили об отказе одного из клубов в проведении мероприятии

Организаторы московского концерта в поддержку белорусской оппозиции завили об отказе одного из клубов в проведении мероприятии. По их словам, на владельцев было оказано давление, однако в самом заведении это опровергают.

«Партизан-Фест», исполнителями на котором были заявлены, в том числе Андрей Макаревич и Алексей Кортнев, пройдет в онлайн-формате. Дата пока не определена. Деньги за проданные билеты обещают вернуть. В группе мероприятия в Facebook предлагается также перевести средства на поддержку репрессированных белорусов.

Концерт должен был состояться вечером 28 сентября в клубе Live Stars на Красном Октябре. Но на принимающую сторону в последний момент оказали давление, аналогичные площадки отказались принять у себя фестиваль. Концерт солидарности – это небезопасно, заявили организаторы. По словам одного из них, журналиста Яна Шенкмана, внятных причин для отмены в заведении так и не назвали. Представитель Live Stars в интервью изданию «Открытые Медиа» опроверг факт давления. По его словам, проводить мероприятие отказались сами организаторы. Они продали все билеты за пару дней и решили подыскать зал побольше.

О дате выступления и площадках, на которых можно будет посмотреть концерт, организаторы расскажут завтра на специальной пресс-конференции в редакции «Новой газеты».